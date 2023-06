Tharros, una festa per salutare i tifosi 

Una festa di sport, ma soprattutto una rimpatriata per salutare i brillanti risultati della stagione biancorossa. È stata un successo “Tutti insieme alla Tharros”, iniziativa promossa dal patron Tonio Mura che lo scorso fine settimana ha portato allo stadio Comunale vecchi e nuovi protagonisti del calcio oristanese e anche tante “squadre amiche”. Le prime a scendere in campo sono state le formazioni giovanili delle categorie Piccoli amici e Esordienti. Poi la squadra femminile che, reduce dalla promozione in serie C e dal secondo posto nelle fasi nazionali della Coppa Italia di Eccellenza, si è sfidata in un triangolare con le vecchie glorie della Tharros e con l’undici dei sartiglianti. A chiudere la serata il quadrangolare over 40 tra Santa Giusta, Arborea e gli ex biancorossi. Tra i tanti il bomber Sandrino Isu, Manolo Costella, Stefano Atzori schierati in campo da Mario Perra. ( m. g. )

