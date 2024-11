Tharros, un punto Torres all’asciutto 

Un pareggio e una sconfitta: è il magro bilancio delle squadre sarde nell’undicesima giornata del girone A di Serie C. La Tharros strappa un punto a Ivrea, la Torres invece resta ancora all’asciutto.

Vittoria cercasi

Le oristanesi tornano dalla trasferta di Ivrea con un buon pareggio (a reti inviolate). Per la Tharros è il quarto pari consecutivo: la squadra biancorossa è al quinto posto a quota 15 punti assieme all’Azalee Solbiatese e alla sorpresa Lesmo. Il prossimo turno sarà impegnativo per le oristanesi, che ospiteranno la vicecapolista Moncalieri reduce dal 3-1 nel big match col Real Meda.

Arriva un’altra sconfitta di misura (la seconda consecutiva) invece per la Torres contro l’Angelo Baiardo. Una rete nel primo tempo di Calcagno condanna le sassaresi al quarto ko interno (l’ottavo complessivo). Per le rossoblù, che restano terzultime con quattro punti, c’è la buona notizia della convocazione del portiere Teresa Carboni per il raduno di mercoledì della Nazionale U20 Lnd. Domenica la Torres volerà in Brianza per affrontare la matricola terribile Lesmo, alla ricerca di punti preziosi che possano ridare fiato a una classifica deficitaria.

Si comincia

L’anticipo di sabato intanto ha aperto la stagione dell’Eccellenza. A Sennori si è disputata la gara di cartello della prima giornata, che ha visto di fronte due tra le principali candidate alla promozione. Tra Real Sun Service e Atletico Uri l’hanno spuntata le giallorosse di Angel Parejo, che hanno espugnato il Basilio Canu 4-1 con la doppietta messa a segno da Congia e le reti di Virdis e Rassu.

Tanti gol anche in Maracalgonis-Pgs Audax Frutti d’Oro, terminata 6-1 per le capoterresi grazie alle doppiette di Manca e Pinna e alle reti di Doro e Serra. Per le maresi il gol della bandiera è di Tului. Esordio con pareggio nel derby tra Tortolì e Cos Sarrabus Ogliastra: bomber Ghisu risponde al vantaggio ospite di Ferreli.

Festeggia anche il Caprera con le doppiette di Domingos, Lupo e Gasmi che archiviano la gara col Selargius già nel primo tempo. Un’altra doppietta di una scatenata Gasmi e le altre marcature di Loi e Randazzo fissano il 10-0 finale.

La Gioventù Assemini infine si aggiudica la sfida delle debuttanti col Castello Cagliari al termine di uno spettacolare 3-2 con le reti di Manca, Scanu e Parmentola. Nel prossimo weekend due anticipi aprono la seconda giornata: l’Atletico Uri riceve la Gioventù Assemini, la Pgs Audax Frutti d’Oro sfida in casa il Tortolì. Domenica chiudono il turno Castello Cagliari-Caprera, Cos Sarrabus Ogliastra-Real Sun Service e Selargius-Maracalagonis.

