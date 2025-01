tharros, un punto la torres va ko  

Un pari e una sconfitta per Tharros e Torres hanno caratterizzato la ripresa dopo oltre un mese di sosta del girone A della Serie C. Il campionato di Eccellenza invece osserva la sua ultima settimana di pausa e nel weekend ha dato spazio al secondo turno della Coppa Italia di categoria.

Pareggio e sconfitta

La Tharros rimanda ancora l’appuntamento con il successo. Lo scontro diretto con la Polisportiva Monterosso si chiude infatti con un rocambolesco 3-3. La doppietta di Casula e la rete di Cocco non sono bastate alle biancorosse per superare la squadra bergamasca, a segno con Alemanni, Zonca e Cattaneo. Tharros e Monterosso restano appaiate al nono posto a quota sedici punti. Domenica, per l’ultima di andata, le oristanesi faranno visita alla capolista Pro Sesto.

Pur onorevole e di misura arriva l’undicesima sconfitta per la Torres, ko nella sfida diretta con il Formello che sale al terzultimo posto e lascia le rossoblù in penultima posizione. Decide la rete di Vitillo nella ripresa. Nel prossimo turno le sassaresi riceveranno il Real Meda.

In Eccellenza

Secondo turno della Coppa Italia di Eccellenza per le nove squadre dei tre gironi. Nel gruppo A il Caprera mantiene il comando della classifica con quattro punti grazie al pareggio esterno per 2-2 (firmato da Dos Santos e Gasmi) contro l’Atletico Uri, che conquista il primo punto con le reti di Meloni e Congia. Ha riposato il Real Sun Service (a quota zero), che riceverà nell’ultimo turno del 15 febbraio proprio le giallorosse di Angel Parejo.

Il Tortolì invece sbanca Selargius (rete di Gessa) nella sfida del girone B. Infine nel girone C la Gioventù Assemini conquista i tre punti superando di misura il Castello Cagliari. Decide una rete di Maullu. Le ragazze di Giuseppe Panarello chiudono il girone con tre punti e affiancano la Pgs Audax Frutti d’Oro, che ha riposato e nell’ultimo turno sarà ospite del Castello Cagliari.

Nel prossimo weekend torna il campionato. La sesta giornata sarà aperta dall’anticipo di sabato tra la Pgs Audax Frutti d’Oro e il Castello Cagliari. Le biancoverdi inseguono le cagliaritane, distanti un punto, in una classifica che vede in vetta l’Atletico Uri (a punteggio pieno) e le inseguitrici (Caprera e Real Sun Service) a tre punti. La quarta piazza è della Gioventù Assemini, a +4 su Maracalagonis e Castello Cagliari. Selargius, Tortolì e Cos Sarrabus Ogliastra occupano le tre ultime posizioni. Il resto del programma si disputerà domenica: Tortolì-Gioventù Assemini; Maracalagonis-Caprera; Cos Sarrabus Ogliastra-Atletico Uri; Selargius-Real Sun Service.

RIPRODUZIONE RISERVATA