tharros, un pari torres sconfitta 

Turno amaro per Tharros e Torres nel girone A di Serie C. Il Caprera vince il big match d’Eccellenza col Real Sun Service.

Fattore X

Un altro pareggio (il nono in campionato) serve solo a muovere la classifica. Il bicchiere è mezzo vuoto per una Tharros che con il Blues Pietrasanta, ultima in classifica, non è riuscita ad andare oltre l’1-1.

Non basta la rete di Angioni per tornare al successo, lontano ormai oltre quattro mesi. Le oristanesi cercheranno di invertire la rotta nella prossima trasferta a Sedriano. La Torres invece esce sconfitta dal confronto con l’Independiente Ivrea: 4-1 il finale di una gara che lascia le rossoblù (in gol con la nuova arrivata Pasciullo) al terzultimo posto, con sette punti. E domenica per la diciottesima giornata le rossoblù riceveranno la corazzata Moncalieri.

Fuori casa

Il Caprera è la capolista solitaria dell’Eccellenza. Le ragazze di Luca Novelli si aggiudicano il big match dell’ottava giornata superando il Real Sun Service a domicilio per 6-3. Domingos, Bibi (doppietta) e la tripletta di Dos Santos piegano le gialloblù, a segno con capitan Fiori e Marques (doppietta).

In attesa di recuperare le gare con Cos Sarrabus Ogliastra e Pgs Audax Frutti d’Oro, l’Atletico Uri prosegue nel suo percorso netto di sei vittorie su sei. L’ultima è di ieri mattina, conquistata a Maracalagonis per 7-2: Cherubini, Russu, Arca (autrici di una doppietta ciascuna) e Chessa piegano la resistenza della squadra di Betti Secci, in rete con Mallus e con la solita Tului (al settimo gol nel torneo). E così il confronto tra le compagne di squadra alla Torres, ora in panchina, va ad Angel Parejo.

Gli anticipi di sabato hanno confermato il buon momento di Gioventù Assemini e Pgs Audax Frutti d’Oro: le asseminesi si sbarazzano del Selargius con un netto 10-0 firmato da Frongia e Manca (tripletta per entrambe), Scanu (doppietta), Parmentola e Zucca e salgono a quota quattordici punti.

Successo netto anche per le biancoverdi di Gianluca Pistilli che superano la Cos Sarrabus Ogliastra per 5-3. Sugli scudi l’attaccante delle capoterresi Casti (quaterna, con una rete siglata dagli undici metri) e Serra, mentre per le sarrabesi sono andate in gol Mereu (doppietta) e Lobina. Nonostante la buona prova le ragazze di Fabio Grisoli restano all’ultimo posto con un solo pareggio, mentre l’Audax sorpassa il Castello Cagliari fermato sul 2-2 dal Tortolì, al secondo risultato utile consecutivo. Alle ogliastrine Gessa e Virde hanno risposto Contene e Boussaid.

