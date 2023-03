Tharros, un gol e tre punti Il Calangianus si arrende  

Tharros (4-3-3) : Stevanato, Pinna, Grinbaum, Lai (36 st Fadda), Lasi, C. Sanna (1 st Tetteh), Piras (41’ st Sardo), Boi, Calaresu, Atzori (41 st Usai), A. Sanna (18 st Mattea). In panchina Lilliu, Spiga, Enna, Sergi. Allenatore Nulchis.

Calangianus (4-4-2) : Forzati, Savage, Gori, Azara (40’ st Mancini), Ongaina, Damato (18’ st Maganuco), Ciganha, Sambiagio (25’ st Todescato), Barbuio, Tusacciu (41’ st Fresu), Sechi (14’ st Ferrari). In panchina A. Inzaina, Ena, Ricciu, Serra. Allenatore Terrosu.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Calangianus 0

Tharros 1

Calangianus (4-4-2) : Forzati, Savage, Gori, Azara (40’ st Mancini), Ongaina, Damato (18’ st Maganuco), Ciganha, Sambiagio (25’ st Todescato), Barbuio, Tusacciu (41’ st Fresu), Sechi (14’ st Ferrari). In panchina A. Inzaina, Ena, Ricciu, Serra. Allenatore Terrosu.

Tharros (4-3-3) : Stevanato, Pinna, Grinbaum, Lai (36 st Fadda), Lasi, C. Sanna (1 st Tetteh), Piras (41’ st Sardo), Boi, Calaresu, Atzori (41 st Usai), A. Sanna (18 st Mattea). In panchina Lilliu, Spiga, Enna, Sergi. Allenatore Nulchis.

Arbitro : Virgili di Olbia.

Rete : 31’ pt Atzori.

Note : ammoniti Ongaina, Tetteh. Angoli 9 a 5 per la Tharros. Recuperi 1’ e 5’.

Calangianus. All’andata sul campo Oristanese si imposero i galluresi. Al ritorno, disputato al “Signora Chiara”, in una serata di freddo e pioggia, a vestire i panni di corsari sono stati gli uomini di Nulchis. Nella prima frazione la gara è stata piacevole e con continui capovolgimenti di fronte, con i padroni di casa che per sfortuna e imprecisione hanno mancato il bersaglio. Gli ospiti invece dopo aver sbagliato un rigore con Andrea Sanna (13’) hanno centrato il bersaglio con Atzori (32’), che ha approfittato di uno svarione difensivo. Nella ripresa, nonostante il grande impegno, il Calangianus non è riuscito a centrare il pareggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata