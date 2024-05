Tharros travolgente Il Caprera retrocede 

La Tharros imprime un’accelerata decisiva verso la salvezza, travolgendo a domicilio le liguri dell’Angelo Baiardo. Arriva invece la sentenza definitiva per il Caprera ancora sconfitto. Questo l’esito della ventisettesima giornata del girone A di Serie C.

Caprera in Eccellenza

Colpo esterno della Tharros. Le oristanesi infliggono un perentorio 6-3 all’Angelo Baiardo, raggiungendo proprio le neroverdi a quota trentasei in classifica. La squadra di Luca Suella archivia la pratica già nel primo tempo, terminato 4-0, per poi incrementare il punteggio nella ripresa: Piras apre le marcature, poi Serra raddoppia, quindi le doppiette di Mattana e Casula completano la sestina finale. Nel prossimo turno la Tharros riceve il Livorno (penultimo) per completare l’opera in chiave salvezza diretta. Decisiva in questo senso sarà anche la trasferta da recuperare il 24 maggio contro l’Accademia Vittuone (valevole per la quinta giornata di ritorno). Il Caprera cede ancora in casa e retrocede aritmeticamente in Eccellenza. Questa volta ad espugnare il Comunale Pietro Secci è la Roma, che supera le isolane con un secco 2-0 e condanna le biancoverdi. Domenica la squadra di Angelo Cossu sarà impegnata a Bergamo contro il Monterosso, per cercare di chiudere al meglio una stagione sfortunata.

Rinuncia Athena

Il posticipo di mercoledì dell’ultima giornata di Eccellenza tra Atletico Uri e Maracalagonis ha chiuso la stagione 2023/2024. La squadra giallorossa di Ribichesu ha sconfitto le maresi per 8-0 (cinquina di Gervasi e reti di Chiesa, Masala e Congia) guadagnando il quarto posto assoluto con ventitré punti e lasciando il Maracalagonis all’ultima posizione senza punti all’attivo. Intanto l’Athena Sassari ha ufficialmente rinunciato alla partecipazione alla fase nazionale della Coppa Italia regionale, che prenderà avvio domenica.

