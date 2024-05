Tharros: squalifiche per dirigenti e giocatori 

Porta strascichi giudiziario-sportivi lo spareggio salvezza di Eccellenza tra Tharros e Carbonia. La reazione domenica scorsa alla retrocessione costa la squalifica a presidente, tecnico e un giocatore oristanesi.

Il Giudice ha inflitto alla società 400 euro di multa per le «intemperanze» dei tifosi verso la terna arbitrale e gli avversari (cui sono state rivolte «espressioni minacciose» e «lanciati liquidi quali birra e acqua» mentre rientravano negli spogliatoi); il Carbonia ne pagherà 150 euro per l’accensione, da parte dei suoi sostenitori, di «diversi fumogeni e petardi» nel proprio settore. Poi le sanzioni personali. Il dirigente Tonio Mura è stato inibito sino al 31 dicembre per essere «indebitamente» entrato in campo a fine gara e aver «rovesciato» sulla divisa e sul volto dell’arbitro l’acqua contenuta in una bottiglietta per poi «rivolgere alla terna arbitrale» ingiurie e minacce; l’allenatore Antonino Lai salterà 4 gare per «aver contestato una decisione arbitrale» con ingiurie e offese; il giocatore Gabriele Mereu ne sconterà 5 per aver rincorso e colpito «con pugni, spinte e calci in varie parti del corpo» diversi calciatori avversari.

In Promozione è stato squalificato per 4 gare il giocatore Alessio Corda dell’Abbasanta (ingiurie contro un guardalinee). In Seconda categoria il caos alla fine del match tra Bariese e Laerru dopo il gol ospite al 93’ costa una squalifica di nove mesi per il giocatore Andrea Mameli, di 10 gare al compagno Alberto Mucelli e di 5 gare per Luca Mameli, tutti della squadra di casa. (an. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA