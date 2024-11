tharros senza ostacoli 

Tortolì 1

Tharros 2

Tortolì (4-4-2) : Doumbouya; S. Orrù, De Zan, Marcich, Contu; M. Mameli, M. Serra (24’ st D. Mameli), Ferrareis, Pili; Acosta, Vincis. In panchina Tangianu, Soro, F. Serra, D. Mameli, Chiai, L. Orrù, Balas, Cissè, Forense Allenatore Mereu.

Tharros (4-2-3-1) : D’Abrosca, F. Orrù, Silva, Sardo, Perilli; Narese, Berghmans; Cecconato, Felipe Ferrari (43’ st Lonis), Federico Ferrari; Pintus (27’ Piras). In panchina Manzato, Cossu, Simbula, Ledda, N. Orrù, Castagna, Mereu. Allenatore Lai.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : nel primo tempo, 37’ Cocconato, 43’ Felipe Ferrari; nella ripresa, 1’ Vincis.

Note : espulso Narese; ammoniti Acosta, M. Serra, M. Mameli, Berghmans, Perilli, Cecconato, Federico Ferrari, D’Abrosca; recupero 2’ pt-5’ st; spettatori 250.

Tortolì. Buio pesto. Il Tortolì si arrende anche alla capolista Tharros ed è poco sopra la soglia della zona rossa. Al Fra Locci i biancorossi vincono 2-1, mettendo una seria ipoteca sul successo finale già nei primi 45 minuti di gara. L’appassionante duello a distanza con il Lanusei, al vertice della classifica, continua e appassiona, promettendo emozioni.

Primo squillo

Il vantaggio di Cecconato è il risultato di un’azione corale che si fa apprezzare per intensità. È il 37’ e la Tharros assesta il primo colpo. Che diventa mazzata al 43’, quando per i rossoblù ci si mette pure la sfortuna. De Zan scivola al momento del controllo del pallone e apre una prateria dove s’infila Felipe Ferrari. L’11 di Lai brucia l’erba nello spazio che lo separa da Doumbouya e lo batte per il 2-0.

Ripresa

Il Tortolì di Tore Mereu, con una squadra giovanissima dopo gli addii di alcuni dei suoi giocatori più esperti, tra cui Marco Boi e Christian Ferreli, va negli spogliatoi sotto di due gol, ma torna in campo con il piglio giusto e al primo giro d’orologio riapre le speranze. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Antonio Vincis stacca più in alto di tutti e batte D’Abrosca. Ma è un fuoco di paglia. La capolista contiene i (timidi) attacchi dei rossoblù e torna a casa con 3 punti d’oro che le consentono di conservare la vetta della classifica, in condivisione con un’altra ogliastrina, il Lanusei. Domenica la Tharros è attesa dal derby casalingo con l’Arborea.

RIPRODUZIONE RISERVATA