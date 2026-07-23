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24 luglio 2026 alle 00:26

Tharros, nuova proprietà Mura lascia dopo 8 anni 

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È ufficiale: la Tharros volta pagina. Dopo vari incontri, nella serata di mercoledì è stato sancito il cambio alla guida della società oristanese. Tonio Mura lascia così a una nuova cordata, di cui portavoce è stato Riccardo Crovi, ex giocatore e allenatore biancorosso.

L’ufficialità è arrivata tramite un comunicato: «La SPD Tharros comunica che, dopo diverse settimane di trattative», si legge nella nota, «è stato siglato il passaggio della società a un nuovo gruppo direttivo. Tonio Mura lascia dopo 8 anni durante i quali ha avuto, fra l’altro, il merito di salvare la società da un possibile fallimento e riportarla a competere nei maggiori campionati regionali. A lui, ai soci uscenti e al suo staff va il più sincero ringraziamento per l’impegno profuso e i risultati sportivi conseguiti».

Ancora top secret organigramma e programmi. Dettagli che, però, verranno presentati nel corso di una conferenza stampa che la nuova società ha intenzione di indire nei prossimi giorni. L’unica nota è tecnica: l’obiettivo è quello di proseguire nel segno della continuità. «Al momento», prosegue il comunicato, «si può solo dire che c’è la volontà di ripartire dalla guida tecnica e dal gruppo squadra che ha disputato l’ultimo campionato di Promozione, con l’inserimento di opportuni rinforzi». Ai saluti l’ormai ex patron Mura: «Sicuramente subentra un gruppo più consistente del nostro. Credo sia meglio dare alla nuova cordata la possibilità di riuscire dove non siamo riusciti noi», il suo commento.

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