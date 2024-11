«Tharros non abbatterti: ripartiamo» 

Arborea. Tra gli anticipi di Promozione, nel girone A spicca la vittoria dell’Arborea nel derby contro la Tharros arrivata grazie al gol di Buba Darboe nel finale. Per gli oristanesi è la prima sconfitta stagionale. «Sapevamo sarebbe arrivata», afferma il vice allenatore biancorosso Davide Spiga, «è mancato qualcosa rispetto alle altre partite sotto il profilo della determinazione, concentrazione e convinzione ma non ci abbattiamo, siamo tranquilli e pronti a ripartire in vista delle prossime partite».

Per i gialloblù 3 punti che permettono di abbandonare la zona playout. «Sono molto contento per la partita e per il risultato», commenta Nicola Battolu, allenatore dell’Arborea, «di fronte c’erano i due migliori attacchi del girone e magari ci si aspettava qualcosa di più da un punto di vista spettacolare. Nel primo tempo, soprattutto all’inizio, meglio loro. Nel secondo abbiamo meritato la vittoria. Prima del gol abbiamo avuto 3 occasioni a tu per tu col portiere, dove è stato bravo Manzato». Tre punti che fanno bene in chiave classifica. «Una vittoria importante», prosegue Battolu, «perché venivamo da un periodo non troppo felice a livello di risultati, anche se devo dire che le prestazioni sono sempre state all’altezza. Ora potremo lavorare in serenità e guardare la classifica con un po’ meno di apprensione». (g. pa.)

