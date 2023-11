Tharros nei guai: per Calaresu maxi squalifica 

Squalifica record: dieci giornate. L’ha ricevuta Simone Calaresu, attaccante e punto di forza della Tharros, espulso all’intervallo domenica nel match di Eccellenza vinto 1-0 sul Calangianus. Il motivo: avrebbe lanciato una bottiglietta d’acqua vuota colpendo in testa un assistente della terna arbitrale. Sanzione lunga che la società contesta, negando che sia accaduto quel che si contesta. «Probabilmente non faremo ricorso ma chiederemo l’autorizzazione per andare alla giustizia ordinaria», anticipa il patron Tonio Mura: «È stata screditata una persona stimata da tutti nel mondo del calcio e non solo. Non lo accettiamo: facciamo tanti sacrifici, non possiamo permettere che succedano cose di questo genere. Ci sono quaranta persone che hanno visto e possono testimoniare che non è stato Simone».

La ricostruzione

L’episodio è avvenuto al termine del primo tempo domenica scorsa al Campo Tharros nella decima giornata di Eccellenza. Al rientro di squadre e arbitri negli spogliatoi, un assistente di linea è stato colpito alla testa da una bottiglia d’acqua vuota. Stando al Giudice sportivo il responsabile, non visto dalla vittima, «è stato individuato dall’assistente arbitrale numero 2, che aveva visto il tutto, compreso il calciatore che aveva lanciato la bottiglietta: Simone Calaresu, numero 9 della Tharros». Per questo la condotta del giocatore, pur non ritenuta «violenta», è stato qualificata come «irriguardosa» nei confronti della persona colpita. Il gesto in base al Codice di Giustizia sportiva prevede minimo otto giornate di squalifica, diventate in questo caso dieci. La Tharros non ci sta: «Calaresu era da tutt’altra parte», afferma Mura, «non neghiamo che sia stata lanciata una bottiglietta vuota, nemmeno indirizzata all’assistente, ma è falso che sia stato Simone. Era un nostro componente dello staff, che si è anche autoaccusato davanti alla terna».

Stangata

Oltre a Calaresu, la Tharros perde per due giornate altri tre giocatori: Fabio Boi, Francesco Cabasino e Marco Lonis, i primi due per aver lanciato un pallone verso un avversario e il terzo per aver spinto un calciatore del Calangianus.

RIPRODUZIONE RISERVATA