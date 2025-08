Tharros, l’abbraccio dei tifosi al Cagliari 

Inviato

CABRAS. Sullo sfondo le suggestive rovine dell’antica città di Tharros, in sottofondo il dolce scroscio del mare, davanti una stagione affascinante e insidiosa allo stesso tempo. «Ci metteremo emozione, orgoglio e responsabilità. Nessuna promessa se non quella di dare sempre battaglia». Dal cuore del Sinis al cuore dei tifosi, il messaggio di Fabio Pisacane è un guanto di sfida umile ma ambizioso, riscalda la platea e un’intera Isola. Alle sue spalle, sul palco, c’è il Cagliari al gran completo, dal capitano Pavoletti all’ultimo arrivato Kiliçsoy. Tutti ascoltano attentamente le parole dell’allenatore, all’esordio quest’anno in Serie A, e annuiscono con lo sguardo. Mordono il freno, e non potrebbe essere altrimenti dopo quasi un mese di preparazione, già pensano all’esordio in Coppa Italia, tra dieci giorni. E il conto alla rovescia inizia qui.

La location

Dopo la prima uscita in Sardegna in occasione del Trofeo Gigi Riva, la presentazione ufficiale della squadra. La location è inusuale, lo scenario mozzafiato e val bene l’ora e mezzo di viaggio in pullman, così come i sorrisi e i volti commossi di un migliaio di tifosi giunti un po’ da tutta la provincia di Oristano, e non solo. L’obiettivo della società poi, ormai da qualche anno, è quello di avvicinare la squadra a tutto il territorio sardo, in occasioni come questa ma anche durante la stagione, per quanto possibile. Ed è bellissimo così.

Il capitano

«Grazie per essere venuti qui, è un piacere per noi ma anche un onore», tiene subito a precisare lo stesso Pisacane, che già aveva rotto il ghiaccio in pubblico a Ponte di Legno, durante il ritiro. Ma questa è tutta un’altra storia e il tecnico napoletano, per quanto sia dentro il mondo del calcio da una vita, fatica a trattenere l’emozione. Il pubblico di Tharros pende dalle parole del nuovo allenatore rossoblù, la fiducia è totale, si sente persino dall’eco degli applausi. Ad accendere la serata ci pensa poi lui, Pavoletti, il più acclamato, manco a dirlo. Gli basta prendere il microfono in mano per far salire l’adrenalina e i decibel. «È bello essere qui con voi, ci aspetta una stagione molto impegnativa ma questo calore ci dà ulteriore carica per affrontarla nel migliore dei modi». Che effetto fa avere un ex compagno per allenatore? «Di sicuro è una bella sensazione. Intanto è un amico, poi abbiamo vissuto tante sfide insieme in campo. Sono contento perché ha realizzato il suo sogno di allenare il Cagliari e faremo di tutto per aiutarlo».

Il balletto di Mina e Zito

E se il capitano scalpita, figurarsi il suo vice. «Faremo tutto quello che sarà necessario per rendere i nostri tifosi orgogliosi di noi. Stiamo lavorando davvero bene», sottolinea Deiola, che fa pure lui il pieno di consensi. Come il balletto di Mina e Luvumbo che lo stesso centrocampista sangavinese organizza chiamandoli entrambi al centro del palco e sostituendosi per qualche minuto alla conduttrice della serata, la giornalista Valentina Caruso.

Gli ultimi arrivati

Tra i tanti interventi, quelli dei nuovi acquisti Folorunsho e Mazzitelli. «Siamo felici di indossare questa maglia e speriamo di toglierci tante soddisfazioni insieme», hanno detto dopo aver cantato insieme “La società dei magnaccioni”. «Non vediamo l’ora che inizi il campionato».

A far partire la serata di ieri a Tharros era stato, invece, il direttore generale rossoblù Melis. «Già essere in mezzo alla gente è importante. L’auspicio è, come ha sottolineato più volte anche il presidente, è quello di creare un Cagliari sempre più identitario», ha sottolineato il dg, «e ci teniamo a fare una stagione che rispecchi le aspettative della gente. Ancora una volta l’attestato d’amore dei tifosi è stato incredibile». Palla al centro.

RIPRODUZIONE RISERVATA