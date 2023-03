Tharros in testa  Il derby al Cagliari 

Nell’altra sfida di giornata il Cagliari si aggiudica lo scontro con la Torres: un 3-0 firmato da Frongia, Puliga e Pinna che regalano alla squadra allenata da Giuseppe Diana il secondo successo in campionato. Riposava il Maracalagonis, ancorata a zero punti. Le maresi domenica saranno impegnate a Sassari con la Torres nel recupero della seconda giornata e il primo aprile a Oristano con la Tharros in quello della quarta giornata. L’altra sfida in programma domenica, valida per il quarto turno, metterà di fronte Cagliari e Caprera.

Casula su rigore la sblocca nel primo tempo, poi nella ripresa Farris e Mattana arrotondano il punteggio. «Una bella soddisfazione. Era una partita importante, è bello segnare ed è bello vincere», il commento della 21enne Elisa Farris, difensore della Tharros, autrice del 2-0 provvisorio, al suo primo gol in stagione: «Abbiamo iniziato questo percorso per ambire al salto di categoria e non ci tiriamo indietro. Siamo contente di aver portato a casa questi tre punti importanti». Le biancorosse dopo la conquista della Coppa Italia di categoria non si nascondono e puntano alla promozione.

La Tharros comanda a punteggio pieno la classifica di Eccellenza femminile. Nell’anticipo della terza giornata, giocato sabato, le oristanesi hanno sconfitto 3-0 il Caprera, che resta a quota tre punti.

Obiettivo promozione

Casula su rigore la sblocca nel primo tempo, poi nella ripresa Farris e Mattana arrotondano il punteggio. «Una bella soddisfazione. Era una partita importante, è bello segnare ed è bello vincere», il commento della 21enne Elisa Farris, difensore della Tharros, autrice del 2-0 provvisorio, al suo primo gol in stagione: «Abbiamo iniziato questo percorso per ambire al salto di categoria e non ci tiriamo indietro. Siamo contente di aver portato a casa questi tre punti importanti». Le biancorosse dopo la conquista della Coppa Italia di categoria non si nascondono e puntano alla promozione.

Nell’altra sfida di giornata il Cagliari si aggiudica lo scontro con la Torres: un 3-0 firmato da Frongia, Puliga e Pinna che regalano alla squadra allenata da Giuseppe Diana il secondo successo in campionato. Riposava il Maracalagonis, ancorata a zero punti. Le maresi domenica saranno impegnate a Sassari con la Torres nel recupero della seconda giornata e il primo aprile a Oristano con la Tharros in quello della quarta giornata. L’altra sfida in programma domenica, valida per il quarto turno, metterà di fronte Cagliari e Caprera.

Punti salvezza

Fa festa l’altra Torres in serie B. Le sassaresi di Mauro Ardizzone piegano il Tavagnacco nello scontro diretto per la salvezza con un netto 4-1: Iannazzo apre le marcature dopo mezz’ora di gioco, poi una deviazione della friulana Illina sul cross di Poli fissa il parziale 2-0 del primo tempo. Nella ripresa la punta catalana Diaz Ferrer accorcia per le ospiti ma Adam e ancora Iannazzo nel finale completano il poker, che consente alla Torres di agganciare l’Arezzo a quota 17 punti e di staccare di 6 punti proprio il Tavagnacco (terzultimo). Un margine confortante dalla zona playout a cinque giornate dalla fine del campionato, anche se nelle prossime due giornate le rossoblù saranno impegnate in altrettante gare complicate contro il Napoli (terzo in classifica) e la capolista Lazio.

Brutte notizie invece per le ragazze del Su Planu, impegnate nel girone A della serie C. Le cagliaritane escono pesantemente sconfitte (7-1) nel confronto con la Lucchese. Di Carboni la rete della bandiera per la squadra biancoblù, sempre più ultima con un punto a nove lunghezze di distanza dai playout.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata