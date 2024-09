Tharros imbattuta 

Castiadas 0

Tharros 0

Castiadas (4-4-2) : Kirby, Taricco, Marci, Szafran, Grimbaum, Bonfigli, Nicolas Ridolfi (36’ st Fadda), Jeromino Ridolfi, Porru, Vacca, Miccoli (22’ st Diomedi). In panchina Pensa, Luciano, Altobelli, Diomedi, Vargiolu, Cadoni, Murgia, Fadda, Murru. Allenatore Fenza.

Tharros (4-4-2) : Manzato, Spiga, Perilli, Beghmans, Silva (36’ st Piras), Sardo, Lonis, Narese, Cau (22’ st Orrù), Federico Fernando Ferrari, Felipe Francisco Ferrari. In panchina D’Abrosca, Cossu, Simbula, Ledda, Orrù, Piras, Pintus, Obinu, Mereu. Alleantore Spiga.

Arbitro : Mario Corrias di Nuoro.

Castiadas. Finisce in parità l’attesissima sfida tra Castiadas e Tharros, due ottime squadre che potranno dare filo da torcere alle pretendenti alla vittoria finale. La squadra di Guido Fenza ha cercato da subito di proporre un buon calcio. Rispetto all’incontro, vinto, contro il Terralba, ai biancoverdi è mancato il gol. Davanti, comunque, un avversario ostico che ha mostrato gran spirito di squadra. Un risultato prezioso per i biancorossi che avevano battuto l’Atletico Masainas all’esordio.

La partita

I padroni di casa, al 7’, si rendono pericolosi con Vacca che impegna severamente Manzato. Al 15’ ci prova Miccoli ma l’estremo difensore ospite è attento. Al 26’ il Castiadas segna con Porru sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma il direttore di gara annulla per un fallo all’interno dell’area. Inutili le proposte di Szafran e compagni.Al 13’ della ripresa Porru ci prova da fuori area, è ancora Manzato bravo a chiudere lo specchio. Al 21’ occasione per Diomedi. Nel finale il Castiadas recrimina per un rigore. Le due formazioni accolgono positivamente il punto.

Il dopo gara

«Abbiamo cercato di costruire una manovra pulita sin da subito», dice il tecnico del Castiadas, Fenza, «creando diverse palle gol. Nel complesso, almeno quattro nitide. Un pareggio che considero in ogni caso positivo contro un avversario che ritengo molto valido e che ha le carte in regola per recitare il ruolo di outsider».C’è poco tempo per rifiatare per le squadre di Promozione. Mercoledì si torna in campo per la terza giornata. Il Castiadas giocherà a Cagliari contro il Sant’Elena. Le due formazioni si sono già affrontate in Coppa. «Un avversario forte», chiude Fenza, «che si è anche rinforzato con l’innesto dell’esperto D’Agostino». La Tharros giocherà in trasferta contro il Terralba.

RIPRODUZIONE RISERVATA