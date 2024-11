tharros e Torres, un buon punto 

Altro pareggio (2-2) per la Tharros, che in casa ferma la corazzata Real Meda nell’anticipo della nona giornata del girone A di Serie C. Con lo stesso risultato anche la Torres strappa un punto col Sedriano.

All’ultimo respiro

Prova di forza delle biancorosse che, in extremis e in inferiorità numerica per oltre mezz’ora, agguantano il pari contro una delle favorite alla promozione grazie a una doppietta di Serra, che apre le marcature in avvio. Il minimo vantaggio della squadra di Luca Suella resiste fino all’intervallo di un primo tempo in cui le padrone di casa sciupano diverse occasioni per il raddoppio. Attorno al quarto d’ora della ripresa le brianzole ristabiliscono la parità col rigore di Roma per poi operare il sorpasso (di Vlassopoulou) negli ultimi minuti regolamentari. Ma la sfida non è finita perché proprio agli sgoccioli del match ancora la centrocampista sarda riporta la gara in parità per il 2-2 finale. Il secondo pari consecutivo porta le oristanesi a quattordici punti. Nel turno successivo la Tharros riposerà per poi volare a Ivrea.

Doppia rimonta

Minuti finali decisivi per la Torres, che dopo essere andata in svantaggio nella parte iniziale del primo tempo raddrizza la gara con Nobrega poco prima dell’intervallo. Quando però l’1-1 sembra ormai da archiviare nel finale le ospiti del Sedriano si riportano in vantaggio, ma è ancora Nobrega a sigillare il definitivo 2-2. Le rossoblù restano al terzultimo posto e domenica faranno visita al Bellinzago.

Matricola

Tra le otto squadre che prenderanno parte alla prossima stagione di Eccellenza c’è anche una new entry. Si tratta della Gioventù Assemini, pronta a lanciare il suo nuovo progetto al femminile, come spiega il presidente Pierpaolo Casula: «L’idea della squadra femminile è nata quest’estate dopo una chiacchierata con il nostro allenatore Panarello. Da lì abbiamo deciso di creare la squadra partendo da un gruppetto di ragazze. Inizialmente ci siamo iscritti anche ai campionati U15 e U17, poi abbiamo capito che non avevamo i numeri e il progetto Under è stato rimandato all’anno prossimo».

L’approccio è quello della matricola: «Siamo partiti ad agosto con un progetto di ragazze giovanissime per gran parte del 2001 e 2002 senza esperienza. Non puntiamo certo a vincere. L’obiettivo è poter crescere e a piccoli passi creare progetti di più ampio respiro. Da questa stagione mi aspetto una bella esperienza che possa servire a risvegliare anche nel femminile lo spirito sportivo che ha sempre contraddistinto una realtà come quella di Assemini», conclude Casula.

