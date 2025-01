Tharros e torres, doppia sconfitta 

Quindicesima giornata amara nel girone A della Serie C per Tharros e Torres. L’ultima giornata di ritorno è stata contrassegnata da una doppia sconfitta per le due squadre sarde. In Eccellenza invece dopo la lunga sosta si è giocato il sesto turno, che ha visto i successi di Caprera, Real Sun Service e Audax.

Doppio ko

La Tharros cade 4-0 contro la vicecapolista Pro Sesto, passata in vantaggio già al quarto d’ora di gioco con Raimondo. Il raddoppio a metà primo tempo di Accoliti e le marcature di Baruffaldi e Barbuiani nella ripresa compromettono la trasferta delle oristanesi, risucchiate nella zona calda della classifica. Non va meglio alla Torres, che subisce la tredicesima sconfitta in campionato stavolta per mano del Real Meda (a segno con Rovelli e le doppiette di Mariani e Ienna): finisce 5-1. L’unica gioia è per la quattordicenne Giulia Pinna, che entra nella ripresa e segna il gol della bandiera per le rossoblù. Torres e Tharros saranno di fronte domenica per il derby della prima giornata di ritorno, uno scontro reso ancora più teso dal difficile momento delle due squadre.

Sesta giornata

Dopo la parentesi di Coppa Italia torna il campionato di Eccellenza con la sesta giornata. A causa del maltempo sono state rinviate due gare: Tortolì-Gioventù Assemini (programmata per sabato) e Cos-Atletico Uri prevista ieri pomeriggio.

Grazie ai sei gol al Maracalagonis il Caprera aggancia provvisoriamente la vetta condividendola con Uri e Real Sun Service a quota 15. Le biancoverdi hanno subito messo la partita sul binario giusto: dopo mezzora di gioco le ospiti sono già sul 3-0 grazie alle reti di Bibi, Dos Santos e Loi. Nella ripresa ancora Bibi e Dos Santos (per due volte) vanno a segno per il definitivo 6-0 finale. Trasferta vittoriosa anche per il Real Sun Service: a Selargius la squadra sassarese conquista i tre punti, che valgono il momentaneo primato, grazie al netto 12-0 firmato da Mattana (cinquina), Shaheen (tripletta), Garau, Palmas, Zucca e da un’autorete.

Successo pesante anche per le ragazze dell’Audax Frutti d’Oro. Il 5-1 sul Castello Cagliari porta le firme di Casti e Pinna (una doppietta a testa) e di bomber Serra, che ha chiuso la cinquina. Per le ospiti, in campo con una formazione molto giovane, è andata a segno la classe 2010 Piu per il provvisorio 2-1, che fin lì ha tenuto in partita la squadra ospite. Le biancoverdi di Gianluca Pistilli con questi tre punti salgono al quinto posto a quota otto e sorpassano proprio le cagliaritane di Arianna Scalas, che restano a sei punti, in sesta posizione, in condominio con il Maracalagonis.