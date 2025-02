tharros e torres, doppia caduta 

Nuovo stop per la Tharros, sconfitta dal Bulè Bellinzago nella quarta di ritorno del girone A di Serie C. Alla Torres a sua volta non riesce l’impresa di fermare la capolista Spezia. In Eccellenza si è disputata l’ultima giornata della fase a gironi della Coppa Italia: Atletico Uri, Caprera e Tortolì staccano il pass per le semifinali in attesa del posticipo di stasera del girone C.

Doppio ko

Pesante passo falso interno della Tharros col Bellinzago. In vantaggio nel primo tempo con Cocco, le oristanesi subiscono la rimonta ospite e perdono 3-1. Non va meglio alla Torres, travolta 8-1 dalla corazzata Spezia. Di Billi il gol della bandiera per le rossoblù.

Prime qualificate

L’Atletico Uri accede (assieme al Caprera migliore seconda, ieri a riposo) alle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza. Le giallorosse nell’anticipo di sabato superano nel match di cartello la Real Sun Service per 2-1. Una doppietta di bomber Russu consente alla squadra ospite di espugnare il Pedro Marzeddu di Sennori. Per le padrone di casa la rete di Zucca non basta a evitare l’eliminazione dalla competizione. Le ragazze di Antonio Pinna chiudono con zero punti il girone A.

Il Tortolì è la terza semifinalista. Le ogliastrine chiudono al comando e a punteggio pieno il girone B dopo il successo ottenuto ieri contro il Maracalagonis. Incollu decide la gara a favore delle rossoblù ed esclude le rivali dalla competizione.

Si disputerà oggi alle 19 in posticipo al Comunale di Su Planu la sfida del gruppo C tra Castello Cagliari e Pgs Audax Frutti d’Oro. Alle ospiti, che guidano con tre punti, basterà il pareggio per chiudere al primo posto e accedere alle semifinali. Vittoria obbligata (che potrebbe non bastare) invece per le ragazze di Arianna Scalas, per sperare eventualmente nella classifica avulsa. Mercoledì a Oristano si è giocato il recupero della settima giornata di campionato tra Atletico Uri e Pgs Audax Frutti d’Oro: le giallorosse hanno sconfitto la squadra capoterrese 5-1. Donara ha aperto le marcature poi Russu (autrice di una doppietta), Cherubini e Chidapha hanno arrotondato il punteggio. Di Manca, al quarto centro in campionato (il secondo di fila), la rete ospite. La squadra di Angel Parejo guida a punteggio pieno a quota 24 il torneo di Eccellenza assieme al Caprera (che però ha una gara in più), e mercoledì sarà impegnata in trasferta contro la Cos Sarrabus Ogliastra nell’altro recupero valido per la sesta giornata.

Nel prossimo weekend torna il campionato con la prima giornata di ritorno, che si aprirà sabato con l’anticipo di lusso tra Uri e Real Sun Service, di nuovo di fronte a una settimana dalla sfida di Coppa.

