Tharros e torres doppia caduta 

Dodicesima giornata amara per Tharros e Torres, entrambe ko nel girone A della Serie C. C’è un duo in testa in Eccellenza dopo il secondo turno.

Sconfitte

Non basta una prova di grande spessore alla Tharros per evitare la sconfitta interna contro la vicecapolista Moncalieri. Le oristanesi, grazie alle reti di capitan Casula e di Serra, riescono a restare in partita fino alle fasi finali di una gara equilibrata. La rete di Ceppari spegne le speranze delle biancorosse, che domenica nella tredicesima giornata affronteranno un’altra corazzata: la capolista Spezia. La classifica non sorride, le biancorosse sono scivolate all’ottavo posto con quindici punti.

Pesante sconfitta anche per la Torres, che torna da Lesmo con un sonoro 5-1. Le rossoblù hanno cominciato bene il match trovando inizialmente persino il vantaggio con Nobrega. Le padrone di casa però hanno ristabilito la parità già nel primo tempo per poi ribaltare il risultato e dilagare nella ripresa. Per la squadra di Casu, che è terzultima e domenica riceve l’Azalee Solbiatese, è la nona sconfitta stagionale.

Al comando

Dopo due turni c’è una coppia al comando del torneo di Eccellenza: Caprera e Atletico Uri guidano a punteggio pieno il girone unico e domenica si affronteranno nella gara di cartello della terza giornata. Le isolane infliggono un netto 5-0 esterno al Castello Cagliari, ancora fermo a zero punti: Lupo (doppietta), Gasmi, Domingos e Bibi firmano il pokerissimo.Le giallorosse di Parejo invece esagerano contro l’altra matricola Gioventù Assemini vincendo 9-0 con le triplette di Congia e Niyomchai e le reti di Meloni, Cherubini e Virdis.

Riscatto immediato della Real Sun Service dopo il ko interno dell’esordio: sono dieci (a due) le reti con cui la squadra di Antonio Pinna supera la Cos Sarrabus Ogliastra. Protagonista assoluta è l’attaccante Fiori, autrice di tre reti (al netto di un palo e una traversa). Oltre a due autoreti, hanno arrotondato il bottino Shaheen (doppietta), Dasara, Diez e Garau, che chiude il conto allo scadere. Per le ragazze di Grisoli a segno Mereu e Lotto.

Spettacolare il 3-3 tra Pgs Audax Frutti d’Oro e Tortolì: una doppietta di Serra e la rete di Pinna consentono alla squadra biancoverde di toccare quota quattro punti, mentre per le ogliastrine il secondo pareggio porta le firme di Floris (doppietta) e Scattu. Ha chiuso il turno Selargius-Maracalagonis, giocata ieri pomeriggio: le ospiti calano il tris e lasciano il Selargius a zero punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA