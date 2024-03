Tharros e Caprera, doppia sconfitta 

Tharros e Caprera sconfitte nella terza giornata di ritorno del girone A della Serie C. Le oristanesi cedono 2-0 nella trasferta di Bergamo contro il Monterosso e restano al decimo posto assieme a Spezia e Roma a 22 punti. Domenica le biancorosse ricevono il Moncalieri, seconda forza del torneo. Pesante 5-0 interno per le isolane contro l’Independiente Ivrea. La squadra neroverde (battuta anche a Solbiate 3-0 nel secondo turno di ritorno) è terzultima con sei punti e dopodomani farà visita al Lumezzane. Nel frattempo ha tesserato l’esterna argentina del ’92 Josefina Luppi, proveniente dal Newell’s Old Boys.

Si ricomincia

Dopo la lunga sosta è ripreso il campionato di Eccellenza con la prima giornata di ritorno, che ha confermato la supremazia delle prime tre della classe. Nell’anticipo il Selargius è riuscito a strappare un pari (0-0) contro un rimaneggiato Atletico Uri (vittorioso 8-0 nel recupero della nona giornata a Maracalagonis), che manca così l’aggancio al quarto posto. Sabato invece è scesa in campo l’Athena Sassari, fresca vincitrice della Coppa Italia di categoria, e si è imposta 3-1 sul Pula: Gruada, Marques e Russu firmano il successo contro le aquile biancorosse (a segno con Manca) e continuano la rincorsa alla capolista Torres, distante due punti. La leader non ha avuto problemi col Tortolì, superato con un perentorio 16-0. In grande evidenza Padovano (per lei una cinquina), Uzzanu (quaterna), Marras (tripletta), Sotgiu (doppietta), Billi (che ha aperto le marcature al 6’) e Prato. Netta vittoria (14-0) anche per la Real Sun Service a Maracalagonis: protagoniste Palmas e Manunta (con due triplette), poi Iannetti, Fiori, e Sanna (doppiette), Casu e Garau. La Pgs Audax Frutti d’Oro ha riposato. Questa la seconda di ritorno: Atletico Uri-Athena Sassari; Pgs Audax Frutti d’Oro-Maracalagonis; Pula-Torres; Real Sun Service-Selargius. Riposa il Tortolì.

Tante rinunce

Salta intanto il raduno della Rappresentativa sarda, che avrebbe dovuto tenersi mercoledì in vista dell’amichevole al Ninetto Martinez di Uri contro l’Atletico Uri. La gara non si è disputata a causa delle troppe defezioni nella rosa del selezionatore Giuseppe Panarello. Per via di infortuni e impegni di studio, molte giocatrici hanno infatti rinunciato alla convocazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA