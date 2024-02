Tharros e Caprera doppia sconfitta 

Doppia sconfitta per la Tharros in Serie C. Ko anche il Caprera. In Eccellenza finisce pari il derby Torres-Athena. Le rossoblù restano in vetta.

Doppio ko

Il ko con il Real Meda (2-0) e il 6-0 rimediato contro la Pro Sesto rallentano il cammino della Tharros, scivolata in zona playout. La squadra biancorossa chiude il girone di andata con 19 punti e alla ripresa dopo la sosta sarà impegnata nel derby col Caprera. Le oristanesi, che devono rinunciare per il resto della stagione a Noemi Scalas fermata da un grave infortunio al ginocchio, hanno ingaggiato il difensore italo-svizzero Gianna Ferrara dal Basilea. Nuova convocazione per Sofia Angioni e Marta Serra nella Rappresentativa nazionale U20. Continua la crisi del Caprera, che nella trasferta milanese con l’Accademia Calcio Vittuone ha incassato la tredicesima sconfitta (3-0) in campionato. Le isolane sono state agganciate all’ultimo posto dal Livorno e chiudono la classifica con tre punti, in attesa del recupero di domenica contro la Rinascita Doccia. La squadra neroverde potrà contare sui nuovi acquisti Siria Romano (terzino destro), Hiba Alnomiri (attaccante) e Hanna Sjostrom (attaccante) per cercare di dare una svolta alla stagione.

Derby in parità

Finisce in parità (2-2) il posticipo dell’ottava giornata di Eccellenza tra Torres e Athena Sassari. Le rossoblù rimontano il doppio svantaggio (firmato da Arca e Moresco) grazie alle reti nella ripresa di Padovano e Sotgiu. La squadra di Pier Paolo Casu (reduce dal 13-0 nel turno precedente con il Selargius) guida la classifica con 20 punti e domenica riposa. L’Athena invece ospiterà il Tortolì per accorciare sulla capolista, distante 5 punti. Vince anche l’Atletico Uri: Virdis e Carboni firmano il 2-1 sulla Pgs Audax Frutti d’Oro (a segno con Serra) e si portano a 10 punti superando proprio le capoterresi. In quarta posizione resiste il Pula, che regola il Maracalagonis 18-0. Prezioso successo del Tortolì (terzultimo) col Selargius (4-1). Questo il nono turno: Athena Sassari-Tortolì, Selargius-Pula, Pgs Audax Frutti d’Oro-Real Sun Service, Maracalagonis-Uri.

