Tharros e Caprera, cadute dolorose 

Due pesanti sconfitte interne nella decima giornata per Tharros e Caprera, le due rappresentanti isolane nella Serie C femminile.

Terzo ko di fila

Lo 0-4 incassato contro la più quotata Lumezzane costa alle oristanesi il terzo stop consecutivo. Contro la vicecapolista (assieme alla Azalee Solbiatese) le biancorosse rimangono in partita per un tempo, che si chiude con il minimo svantaggio, per poi capitolare definitivamente nella ripresa. Il passo falso non pregiudica tuttavia la classifica della squadra, che viaggia a quota tredici punti (con Angelo Baiardo e Roma), quattro sopra la zona playout. Domenica pomeriggio è in programma un’altra sfida sulla carta proibitiva per Casula e compagne a completare il ciclo di fuoco: si gioca in trasferta contro la capolista Orobica Bergamo, altra seria candidata alla promozione.

Brutto stop

Semaforo rosso anche per il Caprera, che contro il Real Meda nell’anticipo di sabato scorso subisce un rotondo 5-0. Partita subito in salita per le isolane, già in svantaggio dopo un quarto d’ora e sotto di tre reti alla mezz’ora di gioco. Nella ripresa le altre due marcature delle brianzole, che chiudono la cinquina a un quarto d’ora dalla fine.

Le neroverdi dopodomani saranno impegnate nella trasferta complicata sul campo del Moncalieri, altra big del torneo e quarta forza di un girone A che vede la squadra allenata da Angelo Cossu sempre ferma a quota tre punti (frutto dell’unica vittoria col Livorno), al penultimo posto assieme alla Rinascita Doccia.

Coppa Italia

Nello scorso weekend si è disputato il 2° turno della Coppa Italia di Eccellenza. Nel girone A la Torres ha fatto la voce grossa in casa dell’Atletico Uri con un netto 6-0: a segno Marras, Billi, Uzzanu, Sotgia, Padovano e Prato. La sfida tra Athena Sassari e Real Sun Service è stata posticipata a martedì. Nel girone B invece successo netto della Pgs Audax Frutti d’Oro sul Maracalagonis: 14-2 il finale, con Cammarota (quaterna) e Pinna (tripletta) in evidenza. Rinviata invece Selargius-Pula. Domani intanto parte il campionato edizione 2023/2024 con gli anticipi della prima giornata Atletico Uri-Selargius e Calcio Tortolì-Torres. Completano il quadro le sfide di domenica Pula-Athena Sassari e Real Sun Service-Maracalagonis. Riposa la Pgs Audax Frutti d’Oro.

