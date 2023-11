Tharros e Caprera, ancora una caduta 

Tharros e Caprera sconfitte nell’undicesima giornata del girone A del campionato di Serie C femminile. In campo anche l’Eccellenza.

Doppio ko

Bella e sfortunata la prestazione delle oristanesi nel confronto in trasferta contro la capolista Orobica Bergamo: 2-1 il finale, con rete del vantaggio siglato dalla solita Mattana (che ha colpito anche due legni) per una Tharros che poi ha subìto la rimonta nerazzurra. La squadra biancorossa resta a 13 punti assieme a Roma e Angelo Baiardo, prossimo avversario di scena al Comunale di Oristano domani alle 11. Giornata amara anche per il Caprera, alla decima sconfitta stagionale. Con il Moncalieri Calcio, quarta forza del torneo, le neroverdi incassano un secco 0-3 che le relega al penultimo posto in classifica. Domani pomeriggio le isolane saranno di scena a Roma.

Coppa e campionato

Settimana intensa per le squadre di Eccellenza, impegnate in campionato e Coppa Italia. Negli anticipi della prima giornata partono col piede giusto Atletico Uri e Torres. Le giallorosse superano per 12-0 il Selargius mentre le rossoblù si impongono a Tortolì con un rotondo 8-0: in evidenza Cossu e Marras con una doppietta a testa; di Demelas, Pala, Uzzanu e Billi le altre marcature. Festeggia anche il Real Sun Service, vittorioso sul Maracalagonis per 9-0: gara subito in discesa per le sassaresi, che dopo un quarto d’ora sono già sul 4-0. Due doppiette di Poddighe e Fiori e le firme di Garau, Natali, Manunta, Palmas e Zucca siglano la goleada. La matricola gialloblù sorride anche nella gara di recupero (giocata martedì) del secondo turno di Coppa Italia del girone A grazie al 2-1 esterno nel derby contro l’Athena Sassari: a segno Fiori e Shaheen. Nell’altro recupero di Coppa della seconda giornata (girone B) disputato giovedì vince anche il Pula, con un 12-0 in trasferta contro il Selargius.

In campo

Questo pomeriggio si scende di nuovo in campo con i due anticipi che aprono la seconda giornata di campionato: Athena Sassari-Atletico Uri e Selargius-Real Sun Service. Completano il quadro le sfide di domani: Maracalagonis-Pgs Audax e Torres-Pula. Riposa il Calcio Tortolì. Lunedì l’altro recupero del primo turno di Coppa Italia (girone B): in campo Pgs Audax e Selargius. Martedì si recupera la sfida del primo turno del girone A tra Torres e Ahena Sassari.

