Tharros e Caprera alla prova della Serie C 

Da una squadra a due: il calcio femminile sardo raddoppia le presenze in Serie C ma rinnova del tutto le formazioni. Retrocesso il Su Planu, che giocherà in Eccellenza, è stata promossa la Tharros ed è stato ripescato il Caprera. Decisione nell’aria ma arrivata un po’ a sorpresa anche all’interno della stessa società.

Campagna acquisti

Il club biancoverde infatti una settimana fa è stata inserito tra le sedici compagini del girone A del torneo, che dovrebbe partire il 10 settembre. Il patron Roberto Cau ha già individuato la nuova allenatrice e, assieme ai suoi collaboratori, si sta muovendo sul mercato per allestire una rosa in grado di competere nel nuovo campionato nazionale con almeno dieci nuovi acquisti. «Avevo una piccola speranza, poi è arrivata la notizia dell’ammissione alla Serie C. Sarà bello incontrare nuovamente la Tharros in un derby proprio nella stagione in cui il Caprera festeggerà i suoi 35 anni», commenta entusiasta il presidente.

Le oristanesi

Il Caprera nella scorsa stagione ha concluso al secondo posto un campionato di Eccellenza (stra)vinto dalla Tharros che, conquistata la Coppa Italia regionale, la promozione e la finale di Coppa Italia nazionale (persa poi con le lombarde del Monterosso), si prepara alla nuova stagione da debuttante in Serie C. La squadra del presidente Tonio Mura, dopo l’addio di Lella Giglio, riparte da Luca Suella alla guida tecnica e dalla conferma dello zoccolo duro, a partire dalla capitana Giorgia Casula passando per la bomber Mattana e da Angioni, Dessì, Scalas, Podda, Rattu, Peddes, Piga e Farris. Ma la società biancorossa ha già messo a segno anche diversi colpi di mercato: la centrocampista Marta Serra, ex Su Planu, la laterale destra Laura Marras, la centrocampista Marika Piras e i portieri Daniela Quidacciolu e Raisa Costantino. Le ragazze cominceranno la preparazione in questi giorni in attesa di conoscere il calendario della stagione.

Torneo allargato

A febbraio 2024 sarà poi la volta dell’Eccellenza, che dovrebbe ripartire dalla conferma delle reduci della stagione scorsa. Oltre a Su Planu (retrocesso dalla C), Cagliari, Torres e Marcalagonis, in attesa di nuove iscrizioni (entro settembre) c’è anche l’ambizioso Pula (allenato da Giuseppe Panarello). Tra le new entry nel massimo campionato regionale potrebbero esserci alcune squadre del nord Sardegna tra cui Tortolì e Valledoria.

RIPRODUZIONE RISERVATA