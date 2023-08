Tharros e Bosa chiudono senza gol una sfida opaca 

Tharros 0

Bosa 0

Tharros (4-4-2) : G. Mereu (32’ st Cabasino), A. Mereu, Facelli, Perilli (31’ st Fadda), Panza, Pizzoleo, Lonis (8’ st P. Carboni), Arnaudo, Calaresu, La Valle (31’ st Piras), Sanna. In panchina Enna, Vacca, Foddis, Sergi, Murru. Allenatore Lai.

Bosa (3-5-2) : Idrissi, Ledda (7’ st Pischedda), Grella, Ongania, Maquiesse, Di Angelo, Unali, Neves, Pinna, Solinas, Maganuco (48’ st Madau). In panchina Mannu, Pes, T. Carboni, Marras. Allenatore S. Carboni.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Note : ammoniti Arnaudo e Calaresu. Recupero 4’ pt - 4’ st. Spettatori 250.

Oristano. Termina a reti inviolate (0 a 0) la gara di andata del primo turno di Coppa Italia tra Tharros e Bosa. Protagonista il gran caldo, che ha messo in difficoltà i giocatori. Sotto il profilo del gioco si sono viste due squadre ancora alla ricerca della quadratura migliore. La Tharros si è presentata senza 5 squalificati (Boi, Tetteh, Atzori, Cristian Sanna e Fresu) ma con tanti volti nuovi e di qualità. All’esordiente allenatore Antonio Lai il compito di trovare l’amalgama. Il Bosa ha mostrato grande vivacità, soprattutto nelle ripartenze.

In avvio, al 6’ Neves calcia dal limite impegnando Gabriele Mereu in corner, mentre all’8’ è Sanna con una doppia conclusione a mettere in partita Idrissi. L’occasione più ghiotta per gli oristanesi arriva al 40’ con La Valle, che ci prova due volte dal cuore dell’area colpendo la parte interna della traversa al secondo tentativo e la palla che, nel rimbalzo, secondo il direttore di gara non supera la linea di porta.

Nella ripresa al 14’ su azione di corner Ongania del Bosa arriva in ritardo per la conclusione. Al 16’ la Tharros crea: La Valle serve Sanna sulla sinistra, diagonale che Idrissi tocca in angolo. Al 24’ Pinna non riesce a inquadrare lo spcchio a portiere di casa battuto. Finale scoppiettante con un’occasione per parte. Al 44’ il neo-entrato Fadda imbecca Sanna che calcia forte a rete, ma Idrissi respinge. Al 48’ Di Angelo è bravissimo sulla sinistra a servire Unali che, davanti a Cabasino, calcia altissimo. Triplice fischio e discorso qualificazione rimandato alla gara di ritorno il 3 settembre.

