tharros, derby senza gol 

Tharros 0

Terralba F. Bellu 0

Tharros (4-3-3) : Grotta, Dessì (1’ st G. Sanna), Enna, Orlando, Mascia, N. Orrù, Zanetini, Piras (13’ st Vacca), F. Orrù, Lonis, Gianoli. In panchina A. Orrù, Spiga, Cabitza, Cau, Pisu, C. Piras, Mameli. Allenatori Frongia e Pinna.

Terralba F. Bellu (4-2-3-1) : Toro, La Macchia, Mereu, Lasi, Uliana (10’ st Corda), L. Orrù, Ciarniello (42’ st Grasso), Concu, Tosi (26’ st Atzori), Porru, A. Sanna. In panchina Manzato, Pitzalis, Grussu, Cherchi, Frongia, Poddesu. Allenatore Porcu.

Arbitro : Mele di Sassari.

Note : ammoniti Dessì, Mereu, Uliana e Concu. Recupero 1’ pt – 4’ st. Spettatori 350.

Oristano. Termina senza reti il derby tra Tharros e Terralba Francesco Bellu. I fari del Comunale di Oristano a illuminare il nuovissimo terreno di gioco e una bella cornice di pubblico hanno fatto da sfondo a una partita combattuta, equilibrata ma con poche nitide occasioni da rete. Per gli oristanesi è il sesto pareggio stagionale, mentre i terralbesi con questo punto rimangono in scia alla capolista Guspini (che ha pareggiato a Samugheo), appaiati al Castiadas vittorioso in casa dell’Atletico Cagliari.

La cronaca

Tharros in avanti con Gianoli al 12’, ma il suo tiro non crea problemi a Toro. Al 21’ su un’uscita imprecisa del portiere ospite potrebbe approfittarne Lonis, ma la sua conclusione al volo termina fuori. Al 31’ sono i terralbesi a rendersi minacciosi; Andrea Sanna conquista la palla su un’uscita ritardata di Grotta, calcia ma non inquadra lo specchio. La stessa punta ospite, al 41’, ha una palla buona, ma la difesa riesce a sbrogliare la minaccia. Nella ripresa il primo tentativo è del Terralba, all’11’, ma il neo-entrato Corda non riesce a impattare una palla in arrivo dalla sinistra. Al 16’ indecisione difensiva degli ospiti, Gianoli si inserisce, calcia a botta sicura ma sul fondo. Al 36’ è Concu a ritrovarsi con la palla tra i piedi in mezzo all’area, calcia forte ma centrale e Grotta para. Al 39’ combinazione tra Andrea Sanna e Corda, ma il tiro di quest’ultimo non crea pericoli. L’ultima emozione è un’occasione della Tharros, al 46’, con una punizione di Zanetini che inquadra lo specchio ma trova Toro a respingere con i pugni.

