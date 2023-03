Tharros-Comune ai supplementari 

«In attesa del bando, abbiamo chiesto la proroga dell’affidamento per un altro anno - spiega il patron, Tonio Mura - per poter programmare la prossima stagione servono di certezze». L’aspetto economico è tutt’altro che secondario. «Quest’anno abbiamo investito per la riqualificazione di tribune e spogliatoi circa 17mila euro - va avanti Mura - per l’affitto dei campi di Sa Rodia, necessario per non sovraccaricare il manto erboso del campo Tharros, spendiamo ogni mese per quattro pomeriggi 2.180 euro». Senza contare gli ingaggi, i rimborsi spese e la manutenzione del campo. «Ho scelto di portare avanti questo progetto - conclude il presidente - ma ho bisogno di avere rassicurazioni dal Comune».

Allarme rosso, anzi biancorosso. A tre giornate dal triplice fischio del campionato di Eccellenza, c’è un aspetto che preoccupa la Tharros più della posizione in classifica.

Tra poco più due mesi scadrà la concessione dell’impianto sportivo di via Consolini e il futuro della squadra, che dopo anni di Purgatorio ha riconquistato uno spazio di rilievo nel panorama calcistico regionale, è legato ad almeno due incognite: la prima sulla gestione del Comunale, l’altra sui lavori di riqualificazione.

La società

«In attesa del bando, abbiamo chiesto la proroga dell’affidamento per un altro anno - spiega il patron, Tonio Mura - per poter programmare la prossima stagione servono di certezze». L’aspetto economico è tutt’altro che secondario. «Quest’anno abbiamo investito per la riqualificazione di tribune e spogliatoi circa 17mila euro - va avanti Mura - per l’affitto dei campi di Sa Rodia, necessario per non sovraccaricare il manto erboso del campo Tharros, spendiamo ogni mese per quattro pomeriggi 2.180 euro». Senza contare gli ingaggi, i rimborsi spese e la manutenzione del campo. «Ho scelto di portare avanti questo progetto - conclude il presidente - ma ho bisogno di avere rassicurazioni dal Comune».

Troppe incognite

L’affidamento in gestione a lungo termine sarà il passo successivo al completamento dei lavori per cui l’amministrazione civica può ottenere 800mila euro nell’ambito del Programma di rigenerazione urbana. E proprio il cronoprogramma stabilito dal Pnrr alimenta la seconda incognita. Il cantiere, che prevede la sostituzione del manto erboso con quello sintetico, dovrebbe partire a settembre e durare circa cinque mesi. Mettendo in conto qualche stop per il maltempo durante l’inverno, per l’undici biancorosso e per la formazione femminile che, dopo aver conquistato la Coppa Italia, punta alla ribalta nazionale, significherebbe rinunciare all’impianto per tutta la stagione.

L’assessore

«Stiamo valutando con gli uffici la possibilità di posticipare i lavori a fine aprile 2024, a campionato concluso - osserva l’assessore allo Sport, Antonio Franceschi - tra due settimane dovrebbe essere pubblicato il bando di gara. Una volta individuato l’aggiudicatario, potremo avanzare la proposta». L’obiettivo è concentrare gli interventi durante la prossima estate per poter consegnare entro ottobre 2024, la struttura rinnovata. «Sulla proroga non credo ci siano problemi - aggiunge l’esponente della Giunta Sanna - sia che i lavori inizino a settembre, sia che slittino ad aprile, farò il possibile perché la gestione resti alla Tharros fino al giorno di avvio delle opere». Settimana prossima società e Comune si ritroveranno in cerca di una quadra.

