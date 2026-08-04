Tharros, c’è la danza “Duse e Deledda” nei corpi di Sungani 

Nuovo appuntamento con la danza a Tharros. Dopo l’omaggio felliniano di Monica Casadei per Artemis Danza, oggi alle 22 approda in anteprima nazionale “Deledda-Duse. La rivoluzione silenziosa”, spettacolo che intreccia danza, musica, cinema e letteratura con la regia di Mvula Sungani. Cuore artistico delle celebrazioni di “Deledda 100” per il centenario del Premio Nobel, l’opera propone una rilettura contemporanea della scrittrice attraverso un intenso dialogo ideale con l’attrice Eleonora Duse.

Nella visione di Sungani, le vite delle due protagoniste prendono corpo in un paesaggio emotivo dove danza, suono e mito si fondono in un linguaggio universale. Protagonisti della scena sono l’étoile Emanuela Bianchini, che firma anche la struttura coreografica definitiva dell’opera, il primo ballerino Damiano Grifoni e i solisti della Mvula Sungani Physical Dance. La parola è affidata a Lia Careddu, mentre la componente musicale si sviluppa dal vivo attraverso le voci di Flo e Serena Pisa, accompagnate da Ernesto Nobili alla chitarra, da Erasmo Petringa al violoncello e al basso, dal polistrumentista Francesco Di Cristofaro al pianoforte, fisarmonica e flauti e da Marco Caligiuri alla batteria, alle percussioni e all’elettronica, con la partecipazione del Quintetto d’Archi.

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