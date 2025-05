Tharros battuta, disfatta Torres 

Il torneo di Eccellenza è giunto ai titoli di coda, mentre nel girone A di Serie C si è disputata la ventottesima giornata: doppio ko per Tharros e Torres.

Doppio ko

Nel girone A di Serie C, la Tharros perde per 2-0 contro la capolista Spezia, sconfitta indolore perché la salvezza diretta è ormai acquisita. Sconfitta (pesante) per la Torres, travolta per 9-0 dall’Azalee Solbiatese.

Sotto il podio

Il posticipo di lunedì scorso dell’ultima giornata, ha sancito la fine della stagione dell’Eccellenza. La Pgs Audax Frutti d’Oro ha chiuso col botto nella sfida interna col Selargius, terminata 15-0: mattatrice della gara è stata Casti con cinque reti, poi la tripletta di Pinna, le doppiette di Manca, Doro e Macis e il sigillo di Ledda hanno confezionato il largo successo, che permette alla squadra biancoverde di assestarsi al quarto posto, spuntandola sulla Gioventù Assemini (che ha concluso a pari punti) per la migliore differenza reti.

«Bel campionato»

Il successo dell’Atletico Uri (promossa in Serie C) non ridimensiona una stagione superlativa anche per il Caprera, che però si deve accontentare del secondo posto. «Quest’anno ci possiamo definire gli eterni secondi. Abbiamo chiuso al secondo posto anche la Coppa Italia e la Coppa disciplina» scherza il patron del club biancoverde Roberto Cau. «Siamo partiti per risalire subito in Serie C, ma ci siamo ritrovati a rincorrere per tutta la stagione. Abbiamo comunque disputato un buon campionato e faccio i complimenti all’Atletico Uri per la promozione». Il presidente della squadra più longeva del panorama calcistico femminile in Sardegna, con i suoi 37 anni di storia, recrimina sull’ultima partita persa contro la Gioventù Assemini. «Non voglio fare polemica ma avevamo la necessità di anticipare l’orario della gara o di giocare la domenica e non ci è stato accordato. Eravamo contati, ma va bene lo stesso». Cau pensa già ad un possibile ripescaggio. «Vedremo, per ora aspettiamo».

