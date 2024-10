Tharros, addio al difensore dei tempi d’oro 

Paolo Moretto ha lasciato per sempre la sua terra di Portogruaro e di altre cento città che aveva vissuto da grande calciatore, tra queste Oristano che lo saluta come si saluta un campione di sport e di vita. Aveva 75 anni. Ai “tharrosini” di oggi Paolo Moretto dice poco, ai tifosi biancorossi di 50 anni fa invece il difensore della Tharros del presidente Aldo Leoni ricorda e racconta una bella storia di calcio oristanese. Nel 1974, anno in cui Oristano diventa la quarta provincia sarda, la Tharros ottiene la promozione in serie D. In quell’undici allenato da Gianni Fermi c’è un ragazzone “rassa Piave” arrivato in città da Benevento su consiglio di Achille Castellano. «Ti troverai bene» e Paolo Moretto nei due campionati in maglia biancorossa si trova benissimo. L’ex Benevento è un mastino che difende e attacca: morde i garretti dell’avversario e, non appena gli lasciano briglia, attacca a testa bassa. I calci di punizione sono la sua specialità, una su tre la butta dentro. Con la Tharros partecipa a due campionati prima di passare alla Giugliano. «È arrivato con me e insieme abbiamo lasciato la Tharros. Paolo è stato un fratello, aveva messo casa e famiglia a Portogruaro ma non aveva dimenticato Oristano – ricorda Castellano - Lo sentivo spesso, tutte le volte ricordava gli anni trascorsi in città. È stato un signore dentro e fuori il campo di calcio».

RIPRODUZIONE RISERVATA