Tharros a segno, la risolve Sanna  

Tharros 2

Villacidrese 1

Tharros (4-3-1-2) : G. Mereu, A. Mereu, Perilli, Fresu, Panza, Facelli, Vacca (18’ st Foddis), Tetteh, La Valle (29’ st Piras), Alb. Atzori (41’ st Murru), Sanna. In panchina Serra, Enna, Ale. Atzori, Matteoli, Sergi. Allenatore Lai.

Villacidrese (4-4-2) Cocozza, Aramu, Lussu, La Torre (15’ st Lilliu), Bruno, Medda, Muscas, Rosa Gastaldo, Suella, Carboni, Canu (27’ st Aru). In panchina Sitzia, Mattia Pinna, Follesa, Matteo Pinna, Vargiu, Figus, Zedda. All. Mannu.

Arbitro : Nieddu di Sassari.

Reti : 28’ pt Tetteh, 30’ pt (r) Muscas, 22’ st Sanna.

Note : ammoniti Perilli, Fresu, Bruno e Carboni. Recupero 0’ pt - 4’ st. Spettatori 300.

Oristano. Vittoria importante (2-1) per la Tharros nel turno casalingo contro la Villacidrese, in una partita non certo spettacolare. La cronaca vede in avvio le squadre affacciarsi in avanti una volta a testa (La Valle per la Tharros al 7’ e Muscas per gli ospiti al 13’). Al 20’ ci prova Alberto Atzori che su punizione manda la palla non lontano dal palo. Al 28’ il vantaggio biancorosso con Tetteh, che in acrobazia mette alle spalle di Cocozza su traversone di Facelli. Al 30’ il pareggio, con un rigore realizzato da Muscas e assegnato per un tocco di mano in area di Facelli. Nella ripresa la Tharros mantiene il controllo del gioco ma riesce a segnare solo al 22’ con Sanna che approfitta di un errore della retroguardia della Villacidrese e riesce, a tu per tu con Cocozza, a insaccare. Nel finale la Tharros controlla, portando a casa tre punti importanti in chiave classifica.

