Tharros a secco contro il Selargius 

Tharros 0

Selargius 0

Tharros (4-2-3-1) : D’Abrosca, Spiga, Perilli, Berghmans, Felipe Silva (38’ st Gianoli), Sardo (14’ st Ledda), Orrù (23’ st Cau), Narese, Pintus (14’ st Lonis), Federico Ferrari, Felipe Ferrari. In panchina Manzato, Cossu, Simbula, Piras, Mereu. Allenatore Lai.

Selargius (4-3-3) : Pau, Berti, Bratzu (31’ st Bandinu), Lepore, Capelli, Salis, Cannas, Mainas, Reginato, Felleca, Mattana (31’ st Casciello). In panchina Pilotto, Virdis, Porcu, Brai, Pisano, Mangione, Sanfilippo. Allenatore Giordano.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Note : ammoniti Spiga, Felipe Silva, Lonis, Bandinu, Lepore, Felleca e Giordano.

Oristano. Termina a reti bianche la sfida tra Tharros e Selargius. Nonostante l’assenza di marcature non sono mancate le occasioni da entrambe le parti. In avvio è l’undici allenato da Antonio Lai a essere pericoloso: al 5’ Federico Ferrari impegna Pau, all’8’ Perilli non inquadra la porta. Al 14’ è il Selargius ad avere una buona occasione con Mattana che serve Reginato, ma la conclusione è ribattuta da D’Abrosca. Al 21’ azione di rimessa di Federico Ferrari che davanti a Pau conclude a lato. L’attaccante di casa al 27’ calcia in diagonale, il portiere ospite respinge.

La prima occasione della ripresa arriva al 17’ col solito Federico Ferrari che cerca il tiro all’angolino, ma Pau è ancora bravo. Al 20’ invece è Cannas degli ospiti a involarsi in contropiede: a tu per tu con D’Abrosca riesce a superarlo ma sulla linea interviene Ledda. Al 29’ ultima occasione sui piedi di Lonis che, anziché concludere da buona posizione, cerca l’assist in area.

