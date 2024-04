Tharros a Roma, Caprera in casa 

Squadre in campo questa domenica: Tharros e Caprera saranno impegnate nella ventiduesima giornata del girone A di Serie C, mentre in Eccellenza si gioca il quinto turno di ritorno.

Sfide salvezza

La Tharros è reduce dal passo falso interno contro lo Spezia nel recupero della seconda giornata di ritorno giocata due settimane fa e si appresta a volare a Roma per sfidare le giallorosse. Le oristanesi (che a fine aprile devono recuperare la trasferta milanese contro l’Accademia Vittuone del ventunesimo turno) sono decime e cercano il colpaccio per agganciare proprio la squadra capitolina. Intanto il portiere biancorosso Raina Costantino è stato convocato dalla Nazionale maltese per le prossime gare di qualificazione all’Europeo. Più difficile la situazione del Caprera (penultimo), che arriva dalla sconfitta contro l’Angelo Baiardo e riceve la Pro Sesto.

Weekend d’Eccellenza

Riprende anche il torneo di Eccellenza con due anticipi: l’Athena Sassari in casa sfida il fanalino di coda Maracalagonis per riscattare la sconfitta contro la Pgs Audax Frutti d’Oro e continuare la corsa al secondo posto, occupato dalla Real Sun Service che sarà impegnata a Tortolì. Le gialloverdi puntano a consolidare il ruolo di vicecapoliste, mentre le ogliastrine sono alla ricerca di punti pesanti per migliorare il penultimo posto e approfittare del turno di riposo del Selargius (terzultimo), distante due lunghezze. Domenica sarà la volta della capolista Torres: le sassaresi cercano di allungare contro una Pgs Audax Frutti d’Oro galvanizzata dal successo con l’Athena di due settimane fa. A cinque giornate dal termine i 7 punti di vantaggio delle torresine sulla seconda sono quasi un’ipoteca sulla promozione. Chiude il programma la sfida tra Pula e Atletico Uri, scontro diretto per il quarto posto con le squadre divise da un solo punto.