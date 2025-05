Tharros, 120 anni di gioie e dolori 

La Tharros festeggia i 120 anni: 1905. La data colorata di bianco e rosso campeggia all’ingresso dello storico “Comunale”. Parecchi anni fa si discusse non poco; i più erano per il 1906, non Angelino Carrus, uno dei grandi giornalisti sportivi de L’Unione, che scrisse sul piombo: «Il 19 giugno 1905 la più scelta gioventù di Oristano, riunita nel teatro San Martino, procedette alla nomina delle cariche sociali della costituenda Società ginnastica Tharros».

A Oristano quando si impegnano il capello lo spaccano in otto: costituenda, participio presente del verbo, significa che la società non è ancora costituita, quindi 1906. Gianfranco Atzori, che conosceva la precisione del collega Angelino Carrus, vuol vederci chiaro e dall’archivio storico del Municipio, recupera l’atto costitutivo: 1905. «Non ci sono dubbi, la storia della Tharros nasce 120 anni fa come Società ginnastica Tharros». L’atto costitutivo firmato dal fondatore e primo presidente, l’avvocato Giovanni Andria di Seneghe, ha un obiettivo: «Curare l’educazione fisica e culturale dei giovani».

Il principio

Nel 1908 si affilia alla Federazione ginnastica italiana perché «la più scelta gioventù di Oristano» possa competere nella specialità promossa da un gran maestro: Severino Ibba. Le manifestazioni ufficiali prendono il via a settembre 1910. Giovanni Andria, grande barba bianca, cappellaccio e catena dorata nel gilet, per la festa di Santa Croce organizza in città i primi campionati regionali di atletica leggera. Una tre giorni con la partecipazione delle società che con la Tharros faranno la storia sportiva della Sardegna: Torres di Sassari, Amsicora di Cagliari, Gialeto di Serramanna, Umberto I di Monserrato, Limbara di Calangianus e Cabras.

Il pallone

Nel 1925 irrompe il calcio: cent’anni tharrosini al lordo di qualche stop per problemi societari. «È una delle società più vecchie dell’Isola, dopo l’Ilva. Forse tra le prime venti in Italia», ricorda ancora Gianfranco Atzori.

Cent’anni tra alti e bassi per onorare e indicare un modello di vita indicato nel cancello in ferro del “Comunale”: “in motu vita est”, nel moto c’è la vita. Nel 1943 la società si trasforma in polisportiva per allargare la pratica a tante altre discipline: atletica leggera, ciclismo, pallacanestro.

La storia della Tharros è la storia della città. Nei 120 anni di vita ha festeggiato promozioni e maledetto retrocessioni, ha conosciuto fallimenti e resurrezioni. Persino umiliazioni come quella del 1943 quando guerra e fame imposero la trasformazione del campo Tharros in “orto di guerra” e coltivato a fave. Un anno dopo la società rinasce e al “Comunale” le fave spariscono per rifare posto al pallone scodellato da presidenti, dirigenti e atleti che hanno segnato e onorato la città non solo nello sport.

La città è esplosa per la promozione in D, è implosa per la retrocessione ma è sempre qui a dire che il librone d’oro non si chiude ai 120 anni, mille belle storie saranno ancora scritte. Comunque vadano.

RIPRODUZIONE RISERVATA