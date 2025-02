Thailandia, show prima di test e gp 

Scatta dalla Thailandia il Mondiale MotoGp 2025 passando da Bangkok, trasformata in capitale della regina delle due ruote. La città ha ospitato la presentazione-show di piloti e team (per la prima volta tutti insieme) in vista della nuova stagione che prenderà il via proprio nel Paese asiatico, a Buriram, dal 28 febbraio al 2 marzo e sulla falsariga di quanto accadrà il 18 febbraio a Londra per la Formula 1.

Dopo aver ascoltato il rombo delle stradali guidate dai piloti per le strade della città, il pubblico ha sentito la voce dei prototipi e quella dei piloti. Primi fra tutti quelli della Ducati protagonista assoluta delle ultime stagioni. Impressionato il due volte campione del mondo della Rossa Francesco Bagnaia: «Siamo vicini ai tifosi che sono incredibili. Dopo il test di Sepang sono pronto al 100%. Aspettiamo il test di Buriram dove dovremo prendere alcune decisioni, migliorare una moto già fantastica è sempre complicato».

Il campione torinese avrà in casa da quest'anno un rivale temibile. Marc Marquez si è detto pronto per la nuova sfida: «Sarà bello fare qui la gara inaugurale. Il circuito lo ricordo molto bene, mi piace Buriram. Tra 3 giorni saremo lì per i test e non vedo l'ora». Finale con la foto di gruppo sul palco per tutti i piloti che torneranno in pista il 12 e 13 febbraio per i test di Buriram, tutti tranne il campione del mondo in carica Jorge Martin passato all'Aprilia e assente alla kermesse thailandese perché infortunato: «Sto cercando di recuperare il più in fretta possibile per essere pronto per la prima gara».

