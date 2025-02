Thailandia, quale Ducati in pista? 

Buriram. Sono iniziati nella notte i due giorni di test ufficiali della MotoGp e stavolta si comincia a fare sul serio. Dopo il vernissage di Bangkok, sulla pista di Buriram tutti i team dovranno fare un passo in avanti rispetto alle prove della scorsa settimana a Sepang. A differenza di quei test, questi hanno il vantaggio di svolgersi sulla stessa pista che, il 2 marzo ospiterà la partenza del Motomondiale 2025.

È un campionato che nasce subito con grandi motivi di interesse e, come se non bastasse il suo clamoroso passaggio dall’onnipotente Ducati all’emergente Aprilia, il campione del mondo Jorge Lorenzo ci ha aggiunto la suspense per l’eventuale recupero dopo le fratture a mano e piede riportate nel primissimo giorno con la nuova moto in Malesia e ridotte chirurgicamente a Barcellona.

L’altro interrogativo riguarda la convivenza sotto lo stesso tetto (la Ducati Lenovo, moto ufficiale di Borgo Panigale) di “Pecco” Bagnaia e Marc Marquez, due dei logici favoriti per il successo nel campionato oltre che plurititolati. La loro Ducati non ha convinto nella versione 2025, al punto che, per risolvere i problemi in frenata, a Sepang hanno usato la moto del 2024, comunque ancora competitiva. Cosa succederà a Buriram? Quando il solo sorgerà in Italia avremo già avuto una prima risposta.

RIPRODUZIONE RISERVATA