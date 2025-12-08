VaiOnline
Sud-Est asiatico.
09 dicembre 2025 alle 00:20

Thailandia-Cambogia, altri venti di guerra 

Bangkok. Lungo il confine tra Thailandia e Cambogia si spara di nuovo. E le speranze di una pace stabile tra i due Paesi, auspicio dell'accordo di de-escalation sponsorizzato un mese e mezzo fa da Donald Trump, vacillano.

La ripresa di attacchi aerei e scaramucce tra i militari di Bangkok e di Phnom Penh, protagoniste di una disputa secolare per il controllo di alcune aree a cavallo della frontiera comune, è avvenuta in 48 ore, dopo alcuni mesi di tregua. Ci sono alcune vittime: almeno un soldato thailandese e quattro civili cambogiani, secondo fonti ufficiali delle due parti. E si contano diversi feriti. Mentre centinaia di migliaia di persone sono state costrette a lasciare in fretta le loro case e cercare rifugio altrove. Auto, moto, trattori o camioncini: qualsiasi mezzo è valido pur di scappare. Code chilometriche di civili in fuga sono state riportate in entrambi i territori.

I due Paesi si rinfacciano a vicenda la responsabilità della ripresa delle ostilità. Inizialmente, la Thailandia aveva riferito di un proprio soldato ucciso e altri quattro feriti in attacchi cambogiani, aggiungendo di aver risposto con raid aerei «per colpire obiettivi militari». Diversa la versione di Phnom Penh, secondo cui le forze thailandesi hanno lanciato attacchi nelle province di Preah Vihear e di Oddar Meanchey, mentre le proprie truppe non avrebbero reagito.

