Thailandia, Bagnaia alle spalle di Martin 

Turiram. Libere e prequalifiche del Gran premio della Thailandia hanno mostrato un Jorge Martin deciso a prendere l'iniziativa in vista della Q2 che assegna la pole della Sprint (oggi alle 9.55) e della gara di domani alle 9. In lotta con Pecco Bagnaia per il titolo della MotoGP, “Martinator” è stato il più veloce sulla pista di Buriram, risparmiata dalla pioggia. Nei minuti finali del secondo turno, poco dopo aver ottenuto il miglior tempo, è incappato in una scivolata alla curva 3, ma il primato era ormai al sicuro, anche perché la bandiera gialla ha di fatto chiuso i giochi. A provocare la caduta è stata una perdita di aderenza all'anteriore.

In una Top10 racchiusa in appena tre decimi (e 18 piloti in 541 millesimi), sul tracciato thailandese che mette a dura prova freni e gomme, si sono distinte le Aprilia RS-GP ufficiali, che ha piazzato Maverick Viñales secondo (a 0”098) e Aleix Espargaro terzo (a 0”160).

Quindi una pattuglia di quattro Ducati: quelle di Johann Zarco (a 0”180), Luca Marini (a 0”199), Marco Bezzecchi (a 0”208) e Bagnaia, settimo con un distacco di 243 millesimi, ma comunque già in Q2, contrariamente a quanto gli era riuscito in Australia. «Sono molto contento, soprattutto per il feeling in frenata. Era un po’ che non potevo forzare così tanto il davanti. Penso di poter lottare per la pole», ha spiegato Pecco.

