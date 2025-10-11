“Tg Videolina Sport” insieme a Luca Neri 

Quinta puntata del “Tg Videolina Sport”: con Luca Neri (foto) e i suoi ospiti, dalle 21, un’ora e mezzo di approfondimento su tutto ciò che succede sui campi e nei palazzetti della Sardegna. Dopo aver eletto il miglior centrale nella storia del Cagliari, questa volta sarà il turno del difensore che farà compagnia a Pierluigi Cera nell'undici ideale. Poi spazio all'attualità: il campionato di calcio si ferma per fare spazio alla Nazionale, mentre per la Dinamo c'è in programma la seconda giornata. Ospiti della puntata Andrea Sechi e Andrea Contini.