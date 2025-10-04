VaiOnline
In tv.
05 ottobre 2025 alle 00:20

“Tg Videolina Sport” con Luca Neri 

Oggi la quarta puntata del “Tg Videolina Sport”. Con Luca Neri (nella foto) e i suoi ospiti, dalle 21, un'ora e mezzo di approfondimento su tutto ciò che succede sui campi e nei palazzetti della Sardegna. Prosegue la composizione del miglior undici della storia del Cagliari: questa volta toccherà al miglior difensore centrale. Dai rossoblù si arriverà al calcio dilettantistico, passando per Torres e Dinamo. Ospiti del quarto appuntamento Alberto Masu e Fabiano Gaggini.

