Stasera, alle 21, va in onda “Tg Videolina Sport”: con Luca Neri (foto) e i suoi ospiti un’ora e mezzo di approfondimento su tutto ciò che succede sui campi e nei palazzetti della Sardegna. Dopo aver eletto Matteoli come primo centrocampista nel miglior Cagliari di sempre, si proseguirà nella composizione della formazione. Poi spazio all'attualità, col prepartita della sfida dellOlimpico contro la Lazio e la Dinamo a caccia del primo successo in campionato. Ospiti della puntata Lele Casini e Silvio Camboni.