“Tg Salute” sull’ictus 

Oggi, alle 15, su Videolina il “Tg Salute” è dedicato all’ictus, un’emergenza neurologica da conoscere e prevenire. Ai microfoni di Simona De Francisci (foto) Anna Cavallini, direttrice di Neurologia d'urgenza e Stroke Unit della Irccs Fondazione Mondino.

L’ictus è la seconda causa di morte (più di 6,5 milioni di decessi) e la terza causa di disabilità nel mondo. Il 20-30% delle persone colpite da ictus muore entro un mese dall’evento e il 40-50% entro il primo anno. Il 75% sopravvive con una qualche forma di disabilità. L'incidenza dell’ictus è in aumento in modo allarmante nelle persone giovani e di mezza età (cioè di età inferiore ai 55 anni). Si stima che la mortalità per ictus aumenterà del 50%, con 9,7 milioni di decessi nel 2050.