“Tg Salute”: sarcoidosi 

Si parla di sarcoidosi al “Tg Salute” oggi su Videolina a partire dalle 15. È chiamata il “grande mimo” per i suoi sintomi spesso confusi con altre condizioni cliniche. Polmoni, fegato e cute sono i principali bersagli di una patologia le cui cause sono verosimilmente di natura genetica ed ambientale. Alcune terapie, come quella cortisonica, possono alleviare i sintomi e migliorare la qualità della vita. La diagnosi precoce, l’inquadramento del coinvolgimento di organi ed apparati, e la scelta terapeutica sono cruciali per ridurre la sofferenza e le probabilità di morte. Simona De Francisci (foto) ne ha parlato con Filippo Martone, presidente di Amici contro la sarcoidosi Italia. La sarcoidosi, sebbene sottodiagnosticata, è diffusa in tutte le regioni italiane, inclusa la nostra Isola.