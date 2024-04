“Tg Salute”: prevenzione 

Questo pomeriggio Alle 15 su Videolina appuntamento con il “Tg Salute”. Nella rubrica di oggi, a cura di Teresa Piredda (nella foto) , si parla di prevenzione dei tumori della pelle e dell'importanza di rivolgersi allo specialista per fare un controllo dei nei. La mappatura dei nei è una valutazione dermatologica che consente il controllo delle lesioni pigmentate presenti su tutto il corpo del paziente.

Viene eseguita con l'ausilio di strumenti ottici di precisione, non invasivi, che analizzano non solo la struttura morfologica esterna delle lesioni, ma anche le caratteristiche degli strati posti subito al di sotto del derma superficiale.

RIPRODUZIONE RISERVATA