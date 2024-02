“Tg Salute”, obesità 

Considerato una volta un problema soprattutto nelle società ad alto reddito, l’obesità infantile si sta diffondendo anche nei Paesi a basso e medio reddito. Quasi la metà dei bambini in sovrappeso di età inferiore a 5 anni vive in Asia ed un quarto in Africa. Le misure di lockdown, tra cui la chiusura delle scuole, le restrizioni all’uscita di casa, e le limitazioni all’incontro con le persone, hanno portato bambini e adolescenti a condurre uno stile di vita più sedentario. In Italia all'età di 8 anni il 39 per cento dei nostri figli è in sovrappeso e il 17 per cento è obeso. In Sardegna, secondo l’indagine OKkio alla SALUTE i soggetti in sovrappeso sono il 18 per cento ed il 5 per cento obesi. Oggi alle 15 su Videolina con Simona De Francisci.