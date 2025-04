“Tg Salute”: Hpv 

Si parla di infezione da Hpv al “Tg Salute”, in onda questo pomeriggio su Videolina a partire dalle 15.

Hpv è un virus in grado di determinare tumori in diverse parti del nostro corpo: collo dell’utero, vagina, pene, ano e gola. Dopo anni di infezione latente, può insorgere un tumore. Il contagio dei tipi di Hpv più pericolosi è prevenibile mediante vaccino, somministrabile a femmine e maschi. Simona de Francisci ha intervistato il professor Giancarlo Icardi (nella foto) , ordinario di Igiene all’Università degli Studi di Genova. La prevenzione primaria vaccinale e secondaria con lo screening del collo dell’utero, le cui coperture sono basse in Sardegna, possono modificare la prognosi.