Tg Salute con Piredda 

Alle 15 su Videolina va in onda il Tg Salute. Nella rubrica, a cura di Teresa Piredda (nella foto) , si parlerà di miastenìa grave, una malattia neurologica che provoca una debolezza muscolare generalizzata.

La miastenìa è considerata una malattia rara, ma in Sardegna l'incidenza è più alta rispetto alle altre regioni e sono stati identificati cinque centri di riferimento per la diagnosi sui 110 in Italia.

Spesso la miastenìa è associata a patologie del timo, in questi casi è necessario intervenire chirurgicamente. Il reparto di Chirurgia toracica dell'ospedale Businco di Cagliari è l’unico nell’Isola a eseguire questo tipo di intervento, con una tecnica invasiva.

