“Tg Salute”: allergie 

Si parla di allergie respiratorie al “Tg Salute” in onda questo pomeriggio su Videolina a partire dalle ore 15.

Acari della polvere, muffe, pollini (ad esempio graminacee, parietaria, ulivo), peli di animali in soggetti con sensibilità genetica possono scatenare reazioni respiratorie che compaiono in età giovanile o in età avanzata. Come prevenire i sintomi e quali cure adottare? Simona De Francisci (nella foto) ha intervistato il professor Giovanni Paoletti, allergolo dell’ospedale Humanitas di Milano.

Attenzione: le allergie respiratorie nel nostro Paese ogni anno colpiscono circa nove milioni di persone.

