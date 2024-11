“Tg Salute”: Aids 

Domenica è la Giornata mondiale dell’Aids. Nelle ultime tre decadi il successo della terapia anti-Hiv ha trasformato un’infezione mortale in una cronica. Oggi molti sieropositivi presentano una buona qualità della vita; tuttavia, assistiamo alla diagnosi di nuove infezioni in età giovanile ed anziana primariamente per la mancata di conoscenze sul rischio di trasmissione (per via sessuale, con scambi di siringhe infette, o da madre infetta a bambino). Grazie alle attuali terapie l’infezione può essere evitata durante un rapporto a rischio e partner infetti possono ambire ad una gravidanza sicura. Ospite di “Tg Salute” (alle 15 su Videolina) il professor Andrea Gori, ordinario di malattie infettive dell’Università di Milano intervistato da Simona De Francisci (foto).