Teulada, si rovescia un barcone di migranti: 27 in salvo, 4 dispersi 

Un barcone con un numero imprecisato di migranti è affondato ieri sera al largo delle coste del sud Sardegna, nella zona di Cala Zafferano. Ventisette alla fine le persone soccorse. Ma sono quattro al momento i migranti che risultano dispersi, anche se il numero potrebbe essere più alto: quando l’allarme è stato lanciano gli uomini incaricati dei soccorsi erano stati messi alla ricerca di otto persone.

La speranza è che abbiano raggiunto la riva e che siano riusciti a mettersi in salvo. Anche se l’ipotesi ritenuta più probabile dai soccorritori è che non ce l’abbiano fatta.

Per tutta la notte sono andate avanti le ricerche dei mezzi navali e aerei di Capitaneria di porto, Vigili del fuoco e Guardia di finanza. Il timore è che la traversata della speranza dalle coste del Nord Africa sino alla Sardegna alla ricerca di un futuro migliore per quattro di loro sia stato l’ultimo viaggio, concluso nelle acque fredde del mare novembrino del Sud Sardegna, proprio quando l’obiettivo di raggiungere l’Europa e una nuova vita era ormai vicino.

L’allarme

Stando alle prime frammentarie notizie, nella tarda mattinata una motovedetta dell'Esercito ha soccorso undici migranti che stavano cercando di raggiungere la costa a nuoto. Erano a mezzo miglio da Cala Zafferano quando il loro natante sarebbe affondato. Sono stati loro, una volta arrivati nel porticciolo turistico di Teulada, a raccontare di una o due imbarcazioni affondate e di persone, almeno quattro (ma c’è chi ha parlato di otto), disperse. Tutti sono stati poi affidati alle cure del personale medico dell'Esercito e ai volontari del 118.

Nel frattempo sono scattate le ricerche in mare di quei migranti che, stando al racconto dei superstiti, sarebbero stati visti sparire tra le onde. In azione i mezzi aerei e navali di Guardia costiera, Vigili del fuoco e Guardia di finanza.

Avviateanche le ricerche a terra, che hanno consentito di rintracciare altre sedici persone tra Cala Zafferano e il Poligono di Teulada. In totale, quindi, sono ventisette i migranti salvati, tra cui tre donne e nessun minore.

Le ricerche

Da quel momento è cominciata la disperata ricerca per salvare la vita dei dispersi. In condizioni estremamente difficili a causa del buio e per il fatto che probabilmente il barchino era affondato già da qualche ora.

Immediatamente sono decollati i mezzi aerei specializzati nelle ricerche notturne in mare. Base operativa: il porto turistico di Teulada dove sono arrivati anche i volontari del 118 pronti a intervenire nel caso fossero stati ritrovati i dispersi.

A gestire l’emergenza direttamente la Prefettura di Cagliari che ha allertato il reparto specializzato della Guardia costiera impegnato a livello nazionale nel coordinamento dei soccorsi alle navi dei migranti in difficoltà nella loro traversata dall’Africa all’Europa.

Mai prima d’ora in Sardegna si era verificato un allarme di questo tipo, mezzi aerei sono arrivati anche da Roma per cercare i dispersi in mare e sul posto con l’ausilio dei vigili del fuoco. Un grande dispiegamento di uomini ed elicotteri con un solo scopo: cercare i migranti dispersi e strapparli al mare.

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte e continueranno anche stamattina. Ma purtroppo con il passare del tempo le speranze si affievoliscono.

RIPRODUZIONE RISERVATA