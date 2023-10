Teulada nella “zona blu” della longevità 

Teulada terra di centenari, adesso arriva la certificazione ufficiale. Il Consiglio comunale è convocato per venerdì con un solo punto all’ordine del giorno: “Presa d’atto dell’inserimento di Teulada tra i paesi Blu Zone”. Il sindaco Angelo Milia comunicherà alla popolazione la conclusione dell’indagine anagrafica condotta dall’Osservatorio delle Blu Zone della Sardegna, diretto da Claudia Porcu. La convenzione tra l’Osservatorio e il Comune di Teulada risale al 2021 ed era mirata a stabilire, attraverso rilevamenti statistici sistematici nella storia anagrafica comunale, la rispondenza ai paradigmi rigidi per l’inclusione nelle Blu Zone.

Mostre e convegni

Per celebrare lo storico momento per la comunità ci saranno mostre e convegni diluiti in tre giorni durante i quali saranno ricostruite le diverse tappe di avvicinamento a questo traguardo. Alla fine del Consiglio sarà inaugurata una mostra fotografica intitolata “Genti Beccia”, nel salone principale della Casa Sanjust, che ripercorre con le immagini dei vecchi teuladini la storia della longevità degli ultimi 20 anni (resterà aperta al pubblico fino a domenica). Sabato si terrà un convegno nella sala conferenze del palazzo baronale con studiosi ed esperti, le cui conclusioni saranno tenute da Giovanni Pes dell’Università di Sassari.

Le tappe

L’avvicinamento allo studio sulla longevità di Teulada era iniziato nel 2012 quando erano vive sette centenarie ma in quel momento il clou della longevità e dell’interesse mediatico era concentrato sull’Ogliastra, che presentava numeri da record tra gli uomini, senza raffronti al mondo. Negli ultimi dieci anni la longevità di Teulada si è stabilizzata verso l’alto: annualmente sono una decina di centenari che si alternano. Tra questi, da segnalare, ci sono i picchi di lunga vita di 107 anni da parte di Giovanna Putzu e di Lisetta Urru, di 106 Bardilia Marras e di Pietrino Culurgioni (ancora vivente). Teulada oggi ha numeri ragguardevoli, con 9 centenari viventi nel 2023 e una schiera di ultra 95enni nati e residenti in paese.

La storia

Cifre che rappresentano la vera eredità di salute del paese agropastorale, indebolito dalle vicende del secondo dopoguerra, quali la forte emigrazione e il grande esproprio della zona militare, coincidenti e concausa del ridimensionamento della tradizione pastorale che aveva rappresentato il passato florido della comunità teuladina.

Gli ultracentenari e la certificazione di Comune Blue Zone per la longevità tornano oggi ad essere argomenti validi per un rilancio socio economico del paese e del territorio, considerate storia, familiarità e produzioni tipiche. La stessa provenienza lavorativa dei centenari, per la gran parte contadini o pastori, depone sulla qualità della vita passata e quanto il paese, tuttora, mantenga un sistema integro di rapporti familiari e di vicinato, essenziali ai grandi vecchi per sentirsi vivi e utili, parte di famiglie che funzionano e integrati nella comunità che li accolse almeno cento anni fa.

